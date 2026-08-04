PF investiga repasse de empresária amiga de Lulinha a chefe de gabinete presidencial

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A Polícia Federal (PF) investiga uma transferência financeira feita pela empresária Roberta Luchsinger, apontada como lobista e amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ao ex-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola, que deixou o cargo há duas semanas.



O caso foi revelado pelo Poder360 e confirmado pelo Globo.



Alvo de três novos inquéritos, Lulinha é suspeito, segundo a PF, de cometer o crime de tráfico de influência por ter atuado junto ao Ministério da Saúde e o gabinete presidencial com o objetivo de ser beneficiado no ramo da cannabis medicinal.



O filho do presidente da República também manteve relação com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", suspeito de comandar um esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários.



Os investigadores buscam esclarecer a origem e a finalidade dos recursos transferidos por Roberta, que já é alvo de apuração por sua relação comercial com o "Careca do INSS" e pelos negócios envolvendo o mercado de cannabis medicinal.





A empresária é apontada pela PF como uma das pessoas que mantinham interlocução com o grupo investigado e também possui relação próxima com Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Em depoimento prestado anteriormente, Roberta afirmou que nunca repassou recursos ao filho do presidente e negou qualquer irregularidade em sua atuação.



Em nota publicada pela coluna de Lauro Jardim, do Globo, Marcola confirmou ter recebido um empréstimo pessoal da empresária e afirmou que a dívida já foi integralmente quitada. Segundo o assessor, a operação não teve relação com suas funções no governo.



"Recebi com surpresa a matéria que trata um empréstimo pessoal contraído e já quitado como algo ilegal. Nunca tive nenhuma relação que caracterize qualquer ilegalidade no exercício de minha função", diz a nota.



Na semana passada, a PF abriu um novo inquérito para apurar possíveis ilícitos na conduta de Lulinha. Ele nega qualquer irregularidade, enquanto o presidente afirmou que, “se for culpado”, o filho “vai ter que pagar como todo mundo”.



A suspeita que recai sobre o filho do presidente é ter utilizado ligações com o governo federal para benefício próprio.



Como já havia mostrado O Globo, no pedido apresentado ao ministro André Mendonça, a Polícia Federal solicitou autorização para compartilhar as provas produzidas na Operação Sem Desconto.



Uma testemunha relatou, por exemplo, que Roberta seria o elo entre o lobista e o filho de Lula. A representação encaminhada ao Supremo, que resume o caso ao longo de 34 páginas, faz referência a contatos de um dos envolvidos com uma pessoa descrita como de “grande influência” no gabinete presidencial.

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