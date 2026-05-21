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Operação Sem Refino PF investiga repasse de R$ 14 milhões de fundo ligado à Refit para empresa de Ciro Nogueira A informação consta na investigação da polícia que gerou a Operação Sem Refino, realizada na semana passada e que teve como principal alvo o ex-governador do Rio Cláudio Castro

A Polícia Federal identificou repasse de ao menos R$ 14,2 milhões de um fundo ligado grupo empresarial da Refit, controlada pelo empresário Ricardo Magro, a uma empresa em nome de familiares do senador Ciro Nogeura (PP-PI). As informações, que constam na representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Operação Sem Refino, foram divulgadas pelo Estadão e confirmadas pelo Globo

Segundo a PF, a empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda., registrada em nome de familiares do senador, apareceu na contabilidade da Athena Real Estate Ltda. com movimentações de R$ 14,2 milhões em 2024.

A Athena é apontada pela investigação como vinculada ao fundo EUV Gladiator, cujo cotista é a Eurovest S.A. A PF acredita que uma conta atrelada à empresa adquiriu diversos imóveis ligados ao grupo Refit.

Em nota, o senador alegou que o caso se refere à venda de um terreno "em local altamente valorizado em Teresina, cuja venda foi regular e totalmente declarada junto aos órgãos competentes em valores condizentes com o mercado".

A Operação Sem Refino foi deflagrada na semana passada e teve como principal alvo o ex-governador do Rio Cláudio Castro. A PF apura suspeitas de que a estrutura do governo estadual teria sido utilizada para favorecer interesses de Ricardo Magro e do grupo Refit. O STF autorizou buscas e apreensões e determinou o bloqueio de R$ 52 bilhões em bens de investigados.

Na representação enviada ao STF, a PF afirma que “sob a batuta de Cláudio Castro e mediante suas diretrizes, o Estado do Rio de Janeiro direcionou todos os esforços de sua máquina pública” em favor do conglomerado de Ricardo Magro.

No início deste mês, Ciro Nogueira foi alvo de buscas da Polícia Federal em outra investigação. O senador foi atingido por mandados na nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário de fraudes envolvendo o banco Master, do empresário Daniel Vorcaro.

Veja nota de Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira lamenta as recorrentes tentativas de associá-lo a escândalos, as quais serão inevitavelmente frustradas, uma vez que não praticou nenhum ato irregular ou ilegal.

Em relação ao caso em questão, esclarecemos que empresa que adquiriu o terreno buscava uma área superior a 40 hectares com o propósito de construir uma distribuidora de combustíveis. O valor mencionado pelo repórter se refere à venda dessa área, situada em local altamente valorizado em Teresina, cuja venda foi regular e totalmente declarada junto aos órgãos competentes em valores condizentes com o mercado.

Ressalte-se que a empresa da família do senador atua justamente no segmento imobiliário, na compra, venda e aluguel de imóveis. Informamos, ainda, que o senador atualmente sequer detém participação na empresa e que, na época do negócio, sua participação era inferior a 1%.

O senador Ciro Nogueira manifesta sua total tranquilidade no que se refere a essas e outras insinuações. Ele destaca ser o principal interessado no esclarecimento dos fatos mencionados, acusações que surgem, estranhamente, em ano eleitoral com a clara intenção de desgastar sua imagem junto ao povo do Piauí.

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