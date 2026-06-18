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Crime

PF aponta que Jaques Wagner atuou no Congresso a favor do Master em troca de vantagens indevidas

Polícia Federal investiga uma correlação entre tais atuações e supostas "vantagens econômicas indevidamente" recebidas pelo parlamentar

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Senador Jaques Wagner(PT-BA)Senador Jaques Wagner(PT-BA) - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Polícia Federal suspeita da atuação parlamentar do líder do governo no Senado, Jaques Wagner, em temas de interesse do Banco Master. Ao pedir para fazer buscas em endereços do senador, a corporação afirmou que o parlamentar manteve interlocução direta com o empresário Augusto Lima durante a tramitação de propostas, no Congresso Nacional, sobre crédito consignado e o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e ainda durante a fiscalização parlamentar sobre a compra do Master pelo Banco Regional de Brasília.

Os investigadores suspeitam da atuação de Jaques em três momentos:

a apresentação de emenda a uma Medida Provisória, editada em 2022, sobre o aumento da margem consignável da remuneração disponível para os trabalhadores regidos pela CLT, para os aposentados e pensionistas vinculados ao RGPS, com autorização para empréstimos e financiamentos por beneficiários do BPC e de outros programas federais de transferência de renda; na tentativa de aprovação da PEC nº 65/2023, com repercussões sobre o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC); na fiscalização da operação de potencial aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

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A Polícia Federal investiga uma correlação entre tais atuações e supostas "vantagens econômicas indevidamente" recebidas pelo parlamentar, como o uso gratuito de aeronaves de Augusto Lima e do Banco Master; o recebimento de ingressos para shows no exterior de alto valor; a compra de um apartamento; e pagamentos à empresa vinculada a seu núcleo familiar.

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