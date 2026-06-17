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viagem PF investiga se Vorcaro bancou gastos de R$ 1,8 milhão de Ciro Nogueira em Courchevel Mensagens entre Vorcaro e um interlocutor revelam pagamentos de despesas para "Ciro e Flávia" em 21 e 22 de janeiro de 2025

A Polícia Federal investiga se o banqueiro Daniel Vorcaro bancou com o próprio cartão de crédito gastos de R$ 1,8 milhão do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e sua mulher durante a viagem que fizeram juntos a Courchevel, que abriga uma estação nos alpes franceses. Mensagens entre Vorcaro e um interlocutor revelam pagamentos de despesas para “Ciro e Flávia” em 21 e 22 de janeiro de 2025.

Nas mensagens, o interlocutor questiona o dono do Banco Master: "Eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?". Vorcaro respondeu que sim e orientou que, depois, seu cartão fosse levado para Saint Barths, ilha no Caribe.

A partir do diálogo, a PF chegou ao pagamento de despesas como nos restaurantes La Soucupe, no valor de R$ 63,6 mil, e no Le Tremplin, no valor de R$ 58,5 mil. Cruzando a data das mensagens com as despesas no cartão, a PF identificou que esse montante de R$ 122,1 mil foi desembolsado por Vorcaro para arcar com os custos do casal.

A análise da fatura do cartão revelou, no entanto, que ao todo foram gastos R$ 1.849.201,80 em Courchevel, em valores convertidos do Euro com base na cotação de janeiro de 2025. A PF investiga agora se todo esse montante foi destinado às despesas de Ciro Nogueira e da mulher.

De acordo com a PF, o valor pago por Vorcaro a Ciro em despesas de viagens internacionais, que incluíram também idas a Lisboa, Paris e Nova York, ainda está em apuração, mas supera, "com facilidade", R$ 500 mil, "em um cálculo extremamente conservador". Há na lista o uso de jatos particulares, hotéis de luxo e restaurantes.

Um dos cálculos feitos pela PF indica que o senador teve um "benefício econômico direto" de pelo menos R$ 468.721,78 com viagens e jantares pagos por Vorcaro. A conta considera jantares pagos em Paris e diárias de até R$ 24 mil em hotéis de Nova York e Lisboa, assim como refeições em restaurantes em Courchevel.

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