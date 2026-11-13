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justiça PF investiga suposta "rachadinha" envolvendo deputado Marcelo Queiroz Indícios surgiram após os investigadores analisarem as mensagens do celular de Diogo Cardoso, apontado como operador financeiro do deputado, na investigação da Operação Castratio

A Polícia Federal investiga um suposto esquema de 'rachadinha' envolvendo o deputado federal Marcelo Queiroz. Segundo a PF, o esquema de devolução de salários de servidores públicos era intermediado por um operador de Queiroz, que pagava boletos para parlamentar, desde multas de trânsito até contas de um clube.

As suspeitas foram levadas ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que acolheu pedido da Polícia Federal, em setembro, e autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra aliados de Queiroz - desde integrantes da equipe do deputado até o ex-chefe de gabinete, subsecretário na prefeitura do Rio - e contra um escritório vinculado ao parlamentar.

As buscas integraram a Operação Castratio, que mira supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no âmbito da Secretaria de Estado e Agricultura e Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio. Segundo Dino, "verificou-se a atuação de uma verdadeira organização criminosa em atuação no órgão estatal".

Os indícios sobre a rachadinha surgiram após os investigadores analisarem as mensagens do celular de Diogo Cardoso, apontado como operador financeiro de Queiroz.

O aparelho foi apreendido durante operação da PF. Segundo a corporação, o conteúdo do aparelho relevou a "prática criminosa" da rachadinha, que "levou ao enriquecimento ilícito" do deputado.

Uma das conversas identificadas aponta "nitidamente", segundo a PF, que a indicação de parcela dos ganhos do atual secretário parlamentar do deputado "era previamente definida, retida e destinada conforme orientações de Diogo, sempre com a supervisão de Marcelo Queiroz".

Os investigadores também destacam uma conversa de Queiroz com Diogo, na qual o operador repassa ao deputado uma imagem com o controle financeiro, "constando indicação de valores e percentuais relacionados à retenção de parte dos ganhos".

"É importante destacar, a preocupação de Diogo com o vazamento do documento, tendo total consciência das ilicitudes perpetradas, indicando para Marcelo visualizar e depois apagar a imagem", ressaltou ainda a corporação.

Segundo a PF, os repasses ao deputado se davam, muitas vezes, de forma indireta, pelo pagamento de contas pessoais do deputado, como IPVA, multas de carro particular, autoescola da esposa e conta de clube.

Ao analisar os elementos colhidos pela PF, a Procuradoria-Geral da República apontou que a rachadinha seria um dos três eixos de uma "rede de corrupção estruturada" que envolvia Queiroz. As outras vertentes do esquema seriam "fraudes contratuais de grande porte" e "mecanismos sofisticados de lavagem de capitais".

A nova fase da investigação apurou, além do secretário parlamentar do deputado, uma ex-servidora da Secretaria de Agricultura do Rio. A PF aponta que os valores da rachadinha também eram usados para custear despesas desta investigada, que tinha "diálogo permanente" com o congressista. Os investigadores apontam que ela obtinha notas fiscais "frias" para justificar valores desviados da secretaria.

Outros alvos da investigação incluem mais um integrante do gabinete do deputado, que trocou mensagens com Diogo para tratar do "caixa informal" do parlamentar; e o subsecretário de administração do Rio, Leonardo Ferreira, ex-chefe de gabinete do deputado. Segundo a PF, Leonardo fazia o " transporte e custódia de valores em espécie provenientes do esquema a gestão de alguns dos negócios pessoais do parlamentar" quando era vinculado ao gabinete.

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