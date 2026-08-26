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Política PF investiga três tratativas envolvendo Lulinha e Ministério da Saúde As tratativas envolveram a venda de medicamentos à base de cannabis, o fornecimento de testes para diagnóstico de dengue e a aprovação de parcerias produtivas com a Iquego, laboratório público de Goiás

Investigações da Polícia Federal, divulgadas ontem, sobre a suposta atuação conjunta do filho do presidente Lula (PT), Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Roberta Luchsinger mencionam três tentativas de negócios com o Ministério da Saúde. As tratativas envolveram a venda de medicamentos à base de cannabis, o fornecimento de testes para diagnóstico de dengue e outras arboviroses e a aprovação de parcerias produtivas com a Iquego, laboratório público de Goiás. Nenhuma das iniciativas avançou.

A negociação envolvendo cannabis medicinal previa a venda de cerca de 1,2 milhão de frascos ao Ministério da Saúde, em um negócio estimado em R$ 627 milhões. Segundo a PF, Roberta e Careca chegaram a se reunir, em março de 2024, com o então secretário-executivo da pasta, Swedenberger Barbosa. A proposta, porém, teria sido considerada inviável, e o secretário informou que questões relacionadas à regularização dos produtos eram de competência da Anvisa. A investigação aponta ainda que Roberta dizia representar Lulinha e pretendia receber 20% sobre as vendas.

A segunda tentativa envolvia a venda de testes rápidos para dengue e outras arboviroses. Segundo a investigação, a ideia era firmar um contrato de aproximadamente R$ 1 bilhão por meio de uma importadora. Pessoas que acompanham as compras do Ministério da Saúde consideraram o valor incompatível com a realidade das aquisições públicas. A terceira frente tratava da aprovação de parcerias produtivas com a Iquego, que também não prosperaram. A Iquego afirmou que Careca não atuou pela aprovação de projetos e informou ter aberto uma sindicância, sem encontrar irregularidades.

O Ministério da Saúde declarou que nenhuma das iniciativas teve encaminhamento ou repercussão e ressaltou que suas compras são realizadas por meio de concorrências públicas. A defesa de Lulinha nega qualquer irregularidade.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que encabeça a defesa de Lulinha, também criticou o vazamento de informações dos inquéritos e afirmou que uma ala da Polícia Federal estaria divulgando seletivamente conteúdos descontextualizados, com viés eleitoral. Segundo ele, os vazamentos prejudicam o trabalho do próprio ministro da Justiça e do diretor-geral da PF.

Marco Aurélio afirmou ainda que apresentou representações formais e busca informações sobre o andamento das investigações relacionadas aos vazamentos. O advogado disse considerar sem precedentes a divulgação de informações envolvendo o filho do presidente e defendeu que o caso seja tratado dentro dos limites legais.

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