A- A+

BRASIL PF investiga vazamento de informações sobre relatório com menções a ministros do STF no caso Master Andrei Rodrigues foi convidado a depor no Senado após o afastamento de dois delegados de cargos de coordenação

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em audiência no Senado que há uma investigação em curso para apurar o vazamento de informações relativas a relatórios da polícia apontando a relação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

— Há uma investigação em curso — disse em sessão conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública (CSP) ao ser questionado sobre vazamentos.





Ainda durante a audiência, Andrei já havia afirmado que a confusão relacionada aos relatórios começou com o vazamento de informações por parte de integrantes da PF. Ele disse não saber se houve vazamento dos documentos de forma integral ou apenas trechos, além da divulgação da informação de que os documentos estavam prontos.

— O que gerou essa celeuma foi que os colegas, numa quebra de confiança, assinaram um documento, subiram no sistema e vazaram para imprensa — afirmou.

Veja também