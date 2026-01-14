A- A+

INVESTIGAÇÃO PF mira Daniel Vorcaro e familiares em nova fase de investigação sobre o Banco Master Segunda fase da Operação Compliance Zero mira endereços ligados ao dono da instituição, Daniel Vorcaro, e apura desvio de recursos para patrimônio pessoal

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda etapa da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ofensiva inclui buscas em imóveis associados a Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e a familiares dele, principalmente em São Paulo.

Nesta fase, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que, somados, ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

As ordens judiciais são executadas em endereços localizados em São Paulo, incluindo imóveis na Avenida Faria Lima, e também nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.







Segundo a investigação, o esquema envolvia a captação de recursos, sua aplicação em fundos de investimento e o posterior desvio de parte dos valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus parentes.

Veja também