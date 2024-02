A- A+

Operação First Mile PF ouve ex-chefe da Abin sobre FirstMile e relação com general Heleno Ex-ministro do GSI citou então diretor da agência em reunião ministerial investigada como parte da trama golpista

A Polícia Federal ouve, na próxima terça-feira (20), o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Victor Carneiro no âmbito do inquérito que apura suspeita de que uma organização criminosa tentou dar um golpe de Estado com o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Carneiro já prestou depoimento em outra investigação: na sexta-feira, respondeu sobre o uso do programa espião FirstMile dentro da agência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Procurado, o advogado Bernardo Fenelon, que defende Victor Carneiro, disse que as manifestações serão feitas exclusivamente nos autos em respeito às autoridades.

Carneiro será ouvido no inquérito que apura suspeita de tentativa de golpe depois de ter sido citado pelo general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em uma reunião ministerial no dia 5 de julho de 2022. Na ocasião, Heleno falou a Bolsonaro e aos ministros presentes sobre um “problema da inteligência” e cita uma reunião com Carneiro, na qual teriam discutido a infiltração de agentes nas campanhas eleitorais.

"Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, novo diretor da Abin. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. Depois disso se vazar qualquer coisa (inaudível)... A gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação, infiltração, desse elemento da Abin, em qualquer lugar..."

Em seguida, o próprio Bolsonaro demonstra preocupação com o sigilo da informação e pede que qualquer coisa que “porventura” esteja sendo feita pela Abin seja tratado em conversa particular.

"Ô general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Não precisa mais da tua observação aqui. Eu peço que não prossiga com tua observação. Se a gente começar a falar "não vazar", esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa em particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a Abin está fazendo."

Monitoramento ilegal

Já no caso envolvendo o FirstMile, no qual Carneiro foi ouvido na semana passada, a PF investiga a atuação do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin, e outros policiais federais e servidores da Abin em um esquema de monitoramento ilegal dentro da agência. Em operação deflagrada no último dia 25, a polícia apontou que Ramagem integrava uma organização criminosa que atuava “com intuito de monitorar ilegalmente pessoas e autoridades públicas”.

Segundo a investigação, o grupo usou ferramentas e serviços do órgão de inteligência "para serviços e contrainteligência ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro", filho do então presidente Bolsonaro, a fim de livrá-lo da mira de uma investigação envolvendo suspeitas de tráfico de influência no governo. Posteriormente, em 2022, a apuração da PF contra Renan foi arquivada.

