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INVESTIGAÇÃO PF pede a Mendonça prorrogação do inquérito sobre o caso Master Solicitação foi encaminhada ao relator no STF e indica que investigadores ainda buscam avançar na coleta de provas

A Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prorrogação, por mais 60 dias, do inquérito que apura suspeitas envolvendo o caso Master. O pedido foi encaminhado ao relator na terça-feira e ainda aguarda análise.

O prazo de 60 dias é padrão em pedidos de prorrogação de investigações, e a tendência é que o ministro atenda ao pedido feito pela PF. A solicitação de extensão do prazo é um indicativo de que a investigação ainda está em andamento e demanda novas diligências antes de uma eventual conclusão.

O caso Master provocou uma crise interna no Supremo nas últimas semanas, após questionamentos sobre a condução do processo e a atuação de ministros. A relatoria foi transferida para Mendonça em fevereiro depois que Dias Toffoli deixou o caso em meio ao desgaste.





Desde então, o inquérito passou por uma série de reavaliações, incluindo decisões sobre medidas cautelares e o andamento das apurações. No início do mês, Mendonça chegou a determinar a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como figura central nas investigações.

A decisão ainda está sendo analisada pela Segunda Turma da Corte, mas já há maioria para manter o ex-dono do banco preso.

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