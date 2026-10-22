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Justiça PF pede ao STF investigação sobre suspeita de tráfico de mulheres em festas de Vorcaro Defesa do banqueiro diz que apuração é "absurda" e baseada em "sensacionalismo"

A Polícia Federal (PF) encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, um pedido para investigar a suspeita de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual no contexto de festas promovidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Procurada, a defesa de Vorcaro afirmou que a investigação sobre o tema é “absurda” e baseada em “sensacionalismo”.

Segundo os investigadores, mensagens obtidas pela PF indicam que Vorcaro usava esses encontros para se aproximar de autoridades. As mulheres são tratadas como possíveis vítimas no pedido.

Caso o inquérito seja aberto, a PF pretende identificar e ouvir mulheres que participaram dos eventos, incluindo estrangeiras. O objetivo é verificar se houve violência ou coação para garantir a presença delas e se existia uma rede estruturada de exploração sexual.

O tráfico de pessoas para exploração sexual é crime previsto com pena de 4 a 8 anos de reclusão, além de multa. O caso é conduzido separadamente da investigação principal sobre fraudes financeiras no Master.

As mensagens extraídas do celular de Vorcaro indicam, segundo os investigadores, que parte da estratégia de negócios do banqueiro era bancar eventos para autoridades com a presença de mulheres de vários países, como Rússia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, México e Venezuela.

De acordo com os diálogos analisados pela PF, empresários e produtores de eventos ligados a Vorcaro selecionavam as participantes. As mulheres eram divididas em dois grupos: um “time A”, mais restrito, e um “time B”, para eventos maiores. O uso de celulares era proibido, para evitar registros. Segundo a investigação, um dos produtores recebia cerca de R$ 120 mil por mês do dono do Master.

As festas aconteciam em espaços privados em São Paulo, inclusive em um imóvel do banqueiro no Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista, e também no exterior.

Uma das conversas indica que 99 mulheres foram levadas a Londres para um evento patrocinado pelo Master em 2024, com a presença de autoridades.

Há ainda registro de encontros em Trancoso, no Sul da Bahia, onde Vorcaro alugava uma casa. Em outubro de 2022, a proprietária do imóvel reclamou, em mensagem, que ele havia enchido a casa com “amigos e muitas putas”.

Uma das suspeitas é que entre as mulheres houvesse ucranianas que deixaram o país por causa da guerra.

“Tem que sobrar alguma refugiada para mim”, escreveu Vorcaro a um interlocutor em novembro de 2023, segundo o UOL. De acordo com o portal, Vorcaro e interlocutores se referiam às convidadas como “escravas” e “kengas”. Em mensagem de 2024, o banqueiro escreveu: “Nossa creche me consumiu a semana toda kkk. Queria ter duas pirocas”.

A presença de garotas de programa nos eventos também foi tema de conversa de Vorcaro com a então noiva, Martha Graeff, segundo mensagens encontradas pela PF no celular dele.

Questionado por ela sobre um desses eventos, o banqueiro respondeu, em 18 de agosto de 2025: “Fazia parte do meu ‘business’. Nunca te escondi o que fiz, e por que fiz. Fiz festa com 300 desse tipo”.

O pedido foi direcionado a Fachin, que determinou em setembro ao relator do caso, ministro André Mendonça, a remessa da investigação para a presidência da Corte. Fachin não se tornou relator, mas tomou a medida durante o ápice da crise no Supremo com as trocas de acusações entre Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes.

Desde então, os procedimentos permanecem sob responsabilidade da presidência do Supremo, à espera de uma definição sobre seu andamento e eventual devolução ao relator original.

Leia a íntegra da nota da defesa de Vorcaro:

“A instauração de investigação sobre este tema é absurda. Não há nenhum elemento que a justifique. Causa perplexidade que a Polícia Federal abra um Inquérito com lastro em matérias sensacionalistas. Este assunto está inserido num contexto difamatório perverso. A defesa de Daniel Vorcaro repudia com veemência qualquer tentativa de vinculação de sua pessoa a acusações desta natureza.”

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