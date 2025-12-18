A- A+

Investigação PF pede autorização para interrogar Bolsonaro sobre cofres encontrados no Alvorada Corporação afirmou que achados documentos do ex-presidente e "outros bens"

A Polícia Federal (PF) pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), para interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o conteúdo de dois cofres encontrados no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

De acordo com a PF, os cofres foram abertos em junho deste ano, dois anos e meio após Bolsonaro deixar o Alvorada, e foram encontrados neles "documentos pessoais" do ex-presidente e "outros bens". A corporação quer ouvi-lo sobre "a propriedade e origem de tais bens".

"Tendo em vista terem sido encontrados documentos pessoais do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, junto a outros bens, faz-se necessária a realização de oitiva do mesmo, para que se manifeste sobre a propriedade e origem de tais bens", diz o ofício.

A solicitação é para que Bolsonaro seja interrogado na Superintendência da PF em Brasília, onde ele está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado.

No ofício enviado a Moraes, a PF relata que foi acionada pela Presidência para investigar os cofres, mas não explica quando isso ocorreu.

