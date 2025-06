A- A+

TRAMA GOLPISTA PF pede investigação de Gilson Machado por tentar emitir passaporte português para Cid deixar Brasil Investigadores apontam indícios de que ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro esteja atuando para obstruir ação da trama golpista

A Polícia Federal (PF) pediu a abertura de uma investigação para saber se o ex-ministro Gilson Machado Neto atuou para tentar obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid e facilitar uma possível saída do país.



A medida foi interpretada como uma possível tentativa de atrapalhar o andamento da ação penal da trama golpista, já que Cid é um dos réus. A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com a apuração. O ex-ministro nega a atuação a favor de Cid e disse que procurou o consulado para tratar de uma questão familiar.

A PF reuniu indícios de que Gilson procurou o Consulado de Portugal em Recife, onde mora, para conseguir o passaporte de Cid, mas não teve sucesso. Há a suspeita, contudo, de que ele pode procurar outras embaixadas ou consulados com o mesmo objetivo, para que o tenente-coronel deixe o país.

A PGR afirma que a atitude pode configurar obstrução de investigação e favorecimento pessoal, mas considerou que é necessário aprofundar a apuração.

Gilson foi ministro do Turismo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e continua próximo do ex-presidente. No ano passado, concorreu à prefeitura de Recife pelo PL, mas ficou em segundo lugar.

Recentemente, ele iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para Bolsonaro. Em depoimento à PF na semana passada, o ex-presidente afirmou que a campanha foi feita sem seu conhecimento e que Machado arrecadou R$ 1 milhão.

https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/06/10/pf-pede-investigacao-de-gilson-machado-por-tentar-emitir-passaporte-portugues-para-cid-deixar-o-brasil.ghtml

