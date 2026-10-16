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justiça PF pede mais 90 dias para investigar Dark Horse Um dos investigados é o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prorrogação por 90 dias da investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Um dos investigados é o senador e candidato à presidência pelo PL Flávio Bolsonaro.

O pedido foi encaminhado ao Supremo nesta quinta-feira, após o encerramento do prazo para a conclusão do inquérito, em 10 de outubro.

A PF afirma que ainda precisa realizar diligências para esclarecer a origem e o destino de recursos utilizados na produção cinematográfica, que teria recebido investimentos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A investigação apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa.

Segundo a PF, Vorcaro teria assumido o compromisso de aportar aproximadamente R$ 134 milhões na produção.

Desse montante, cerca de US$ 12,3 milhões foram efetivamente enviados ao exterior, por meio de uma estrutura financeira que envolveu a empresa Entre Investimentos e Participações e o fundo norte-americano Havengate Development Fund LP.

No documento apresentado ao STF, os investigadores afirmam que identificaram contradições no depoimento de Antônio Carlos Freixo Júnior, colaborador que mantinha relações comerciais com Vorcaro desde 2017 e participou das operações financeiras.

De acordo com a PF, em depoimento prestado no início de outubro, Freixo Júnior afirmou que realizou sete remessas internacionais, no total de US$ 12,3 milhões, a pedido de Fabiano Zettel e com a confirmação de Vorcaro.

Segundo ele, os valores seriam destinados a um investimento imobiliário nos Estados Unidos, e não ao financiamento de uma produção cinematográfica.

Ainda segundo a PF, a documentação entregue pelo próprio colaborador, no entanto, inclui uma carta-acordo que estabelece um compromisso de investimento de US$ 24 milhões e faz referência expressa à produção do filme.

O documento menciona que "time is of the essence to the production of the film" — expressão traduzida pelos investigadores como "o tempo é essencial para a produção do filme".

Para a PF, o conteúdo coloca em dúvida a versão apresentada pelo colaborador.

"O documento está, assim, em aparente contradição com a afirmação do colaborador de que desconhecia a destinação cinematográfica dos recursos", registra o relatório.

A PF também identificou divergências sobre a origem do dinheiro.

Em depoimento, Freixo Júnior afirmou que os aportes haviam sido financiados por recursos de uma conta garantida no Banco Master, venda de ativos ou caixa próprio.

Os documentos, porém, indicam que o primeiro pagamento foi precedido por um depósito de R$ 12 milhões realizado pela Super Empreendimentos, empresa apontada pela PF como vinculada ao circuito financeiro de Daniel Vorcaro.

A transferência ocorreu em 12 de fevereiro de 2025, um dia antes da primeira remessa internacional.

Na ocasião, foram convertidos em moeda estrangeira aproximadamente R$ 11,7 milhões.

Os investigadores relacionam a movimentação a mensagens encontradas no celular de Vorcaro, nas quais o ex-banqueiro cobrava, em 11 de fevereiro, que o câmbio "para o filme" fosse resolvido naquele mesmo dia.

No total, a documentação apresentada pelo colaborador registra depósitos de R$ 90 milhões, valor aproximadamente R$ 18,8 milhões superior ao montante efetivamente enviado ao exterior.

Ao justificar a necessidade de mais prazo, a PF informou que ainda aguarda a conclusão de uma perícia contábil-financeira, a análise de dados eletrônicos e o cumprimento de pedidos de cooperação jurídica internacional para obter registros financeiros de entidades estrangeiras.

A corporação também pretende ouvir outras pessoas envolvidas nas operações, entre elas Fabiano Zettel, Paulo Calixto e representantes das produtoras responsáveis pelo filme.

O relatório registra ainda que a defesa de Flávio Bolsonaro apresentou um pedido de acesso integral aos autos da investigação.

A PF informou que caberá a André Mendonça decidir sobre o requerimento, uma vez que o procedimento tramita sob supervisão do Supremo.

Os investigadores também consideram a possibilidade de ouvir novamente Freixo Júnior para esclarecer as divergências entre seu depoimento e os documentos apresentados.

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