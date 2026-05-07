Caso Master
PF pede volta de Vorcaro ao presídio federal de Brasília
O pedido foi feito antes da defesa de Vorcaro entregar uma proposta de delação premiada à PF
A Polícia Federal pediu a volta do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para o presídio federal de Brasília. Atualmente, ele se encontra preso na superintendência da PF no Distrito Federal.
A solicitação está no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto.
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O pedido foi feito antes da defesa de Vorcaro entregar uma proposta de delação premiada à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) nessa terça-feira (5).