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Caso Master

PF pede volta de Vorcaro ao presídio federal de Brasília

O pedido foi feito antes da defesa de Vorcaro entregar uma proposta de delação premiada à PF

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Banqueiro Daniel Vorcaro na prisãoBanqueiro Daniel Vorcaro na prisão - Foto: Secretaria da Administração Penitenciária- SP/Divulgação

A Polícia Federal pediu a volta do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para o presídio federal de Brasília. Atualmente, ele se encontra preso na superintendência da PF no Distrito Federal.

A solicitação está no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto.

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O pedido foi feito antes da defesa de Vorcaro entregar uma proposta de delação premiada à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) nessa terça-feira (5).

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