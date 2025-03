A- A+

BRASIL PF prende homem que furtou réplica da Constituição no 8 de janeiro Marcelo Fernandes Lima foi condenado a 17 anos de prisão pelo STF

A Polícia Federal (PF) prendeu Marcelo Fernandes Lima, responsável por furtar uma réplica da Constituição durante os atos golpistas do 8 de janeiro. Lima foi condenado a 17 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado de prisão foi expedido no mês passado pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo processo no STF, dias após a condenação. A prisão é preventiva, e não foi iniciado o cumprimento da pena, já que ainda é possível apresentar recursos.





No 8 de Janeiro, Lima foi filmado enrolado a uma bandeira do Brasil e segurando uma réplica da Constituição, que foi retirada da sede do STF, como se fosse um troféu. Dias depois, ele devolveu a réplica.

Lima foi preso pela primeira vez no fim de janeiro de 2023 e foi solto em dezembro daquele ano, quando já era réu no STF.

Em depoimento à PF, ele afirmou que sua intenção ao ir à Praça dos Três Poderes foi dar um "abraço humano" nos prédios e que pegou o livro da Constituição "não fosse destruído".

