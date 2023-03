PF prende mais três suspeitos de envolvimento em atos golpistas; veja quem são

A- A+

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (7), mais três suspeitos de participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os mandados de prisão foram cumpridos no Sul de Minas.



Outros oito mandados de busca e apreensão foram realizados no estado e no Pará, Norte do país. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PF, o objetivo da ação é identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram a invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF.

Os investigados, segundo a PF, teriam praticado os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Veja quem são os presos:

Kennedy Alves, bolsonarista radical de Alpinópolis (MG)

O bolsonarista Kennedy Alves gravou um vídeo invadindo o prédio do Supremo Tribunal Federal. Na gravação, ele mostra o momento em que vândalos destroem a faixada.

"É guerra... quebra, quebra.Cadê aquele Lula? Cadê aquele Lula? Cadê aquele sem vergonha? Vamos entrar, bora entrar, bora cair pra dentro", afirma.

Edmar Miguel, conhecido por "Miguel da Laranja", de Areado

O bolsonarista gravou um vídeo no momento em que invadia o teto do Congresso Nacional. Nas imagens, Miguel da Laranja aparece saudando conterrâneos de Areado, cidade do Sul de Minas, e mostrando a multidão de terroristas que já havia invadido os prédios públicos e comemora "ta tudo invadido".

Aline Monteiro Roque, empresária de Areado

A empresária Aline Monteiro Roque, de Areado, gravou os atos em Brasília. Ela teria ido até a capital junto a uma caravana que saiu de Passos, em Minas.

Balanço da Operação Lesa Pátria

Até a última fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada em 14 de fevereiro, haviam sido cumpridos 24 mandados de prisão preventiva, de um total de 36 que foram deferidos. Outros três mandados de prisão provisória haviam sido cumpridos.

Segundo a PF, tinham sido cumpridos 54 mandados de busca e apreensão. Há ao todo 85 inquéritos policiais instaurados.

