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Polícia Federal PF prende servidor do STJ suspeito de vazar informações para Willer Tomaz Mandado foi cumprido contra Humberto Fontoura Pradera, ex-servidor do Supremo Tribunal de Justiça

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (10) um ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça que teria vazado informações para o advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro investigado por suposta lavagem de valores bilionários com bets.

A ordem de prisão foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal em uma investigação sobre supostos crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

O mandado foi cumprido contra Humberto Fontoura Pradera, ex-servidor do STJ. No dia 19 de outubro ele já havia sido alvo da primeira fase da Operação Linceu, que fez busca em um de seus endereços em Brasília.

Ex-secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação da Corte, Pradera foi exonerado do cargo no dia 16, após ser alvo de um procedimento interno do STJ para apurar as suspeitas envolvendo o servidor.

Na época em que as suspeitas sobre Pradera vieram à tona, o advogado Willer Tomaz, em nota, negou ter obtido qualquer acesso irregular a decisões judiciais ou ter interferido no conteúdo de manifestações do Ministério Público Federal.

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