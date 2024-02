A- A+

BRASIL PF prende três e faz buscas em sete Estados para investigar financiadores e fomentadores do 8/1 A corporação vasculha 24 endereços em sete Estados e no Distrito Federal

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 29, no bojo da 25ª fase da Operação Lesa Pátria, três investigados de suposto envolvimento com o financiamento e fomento dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Entre os alvos da ofensiva está Joveci Xavier de Andrade, um dos donos da rede de supermercados Melhor Atacadista. A reportagem busca contato com o investigado.

A corporação vasculha 24 endereços em sete Estados e no Distrito Federal em busca de provas sobre a ligação dos alvos com a intentona golpista. Além disso, cumpre sete ordens de monitoramento eletrônico.

As diligências são realizadas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O ministro ainda determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados, no valor de até R$ 40 milhões - montante estimado dos danos causados ao patrimônio público no 8 de janeiro.

Permanente, a Operação Lesa Pátria apura supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Com a palavra, os investigados

A reportagem busca contato com os investigados. O espaço está aberto para manifestações.

