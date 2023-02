A- A+

atos golpistas PF quer ouvir Marcos do Val sobre suposta tentativa de golpe envolvendo Bolsonaro Senador, que era aliado do ex-presidente, disse que foi abordado para uma suposta tentativa de golpe

A Polícia Federal pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para colher o depoimento do senador Marcos do Val sobre uma suposta tentativa de golpe articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senador revelou em declaração neste madrugada.

O pedido foi feito pela PF dentro do inquerito que investiga a participação de autoridades públicas nos atos violentos do último dia 8 de janeiro. É a mesma investigação que resultou na prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e na apreensao de uma minuta golpista em sua residência.

Veja também

Atos antidemocráticos PSOL entra com pedido de cassação de Clarissa Tércio