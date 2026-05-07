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CASO MASTER PF quer ouvir mulheres que participavam de festas de Vorcaro com autoridades Defesa do executivo entregou na terça-feira uma proposta de delação premiada para colaborar no caso

Ao mesmo tempo em que tenta avançar nas apurações sobre suspeita de fraude bancária do Banco Master, a Polícia Federal quer ouvir mulheres que participaram de festas promovidas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do banco. Mensagens obtidas na investigação indicam que os eventos eram usados por Vorcaro para se aproximar de autoridades. A defesa do executivo entregou na terça-feira uma proposta de delação premiada para colaborar no caso.

Os investigadores ainda tentam identificar quem são essas mulheres, que incluem estrangeiras, e as tratam como vítimas. A intenção é verificar se havia uma rede estruturada de exploração sexual associada a presença delas nesses encontros. Essa investigação é conduzida de forma independente da apuração principal sobre fraudes financeiras. Procurada, a defesa de Vorcaro não se manifestou.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada no início de abril mostrou que parte do negócio do ex-banqueiro era investir em eventos para autoridades com mulheres de diversos países, incluindo Rússia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, México e Venezuela.

Em fevereiro, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União já havia pedido à Corte a abertura de investigação para apurar a participação de autoridades em festas realizadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, no distrito de Trancoso, localizado no sul da Bahia.

O órgão quer que o TCU faça a identificação das autoridades públicas e verifique se algum órgão financiou a viagem para essas festas. Conforme o subprocurador-geral Lucas Furtado, esses eventos tinham controle rígido de acesso, com proibição do uso de celulares e instalação de detectores de metais. Ao mesmo tempo, o ex-banqueiro mantinha um sistema interno de câmeras, sob a justificativa de segurança pessoal.

Entre os elementos colhidos pela PF sobre a existência dessas festas estão mensagens da proprietária de uma casa em Trancoso, alugada por Vorcaro, nas quais ela reclama sobre a presença de prostitutas e do número de convidados muito acima do combinado na locação do imóvel.

“O Vorcaro encheu a minha casa de putas. Ele, amigos e muitas putas! Desde antes de ontem, reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior”, escreveu a empresária em 5 de outubro de 2022, véspera do aniversário de Vorcaro.

Segundo a representação apresentada ao TCU, apresentada em janeiro deste ano, "esses eventos, denominados Cine Trancoso, teriam contado com a presença de altas autoridades dos Três Poderes da República, incluindo integrantes do Poder Executivo do governo anterior, membros do mercado financeiro, da política e do meio jurídico."

A presença de prostitutas em eventos promovidos por Vorcaro também foi tema de conversa do ex-banqueira com a então noiva, Martha Graeff, segundo mensagens obtidas pela PF no celular dele. "Fazia parte do meu 'business'. Nunca te escondi o que fiz, e por que fiz. Fiz festa com 300 desse tipo", escreveu Vorcaro, em uma troca de mensagens datada de 18 de agosto de 2025, ao ser questionado pela companheira sobre um desses eventos.

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