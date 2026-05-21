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BRASIL Polícia Federal rejeita proposta de delação de Vorcaro No início da semana, dono do Banco Master foi transferido para uma cela comum da Superintendência da corporação

Após considerar insuficientes os fatos que o banqueiro estava disposto a confessar em troca de benefícios como redução de pena, a Polícia Federal (PF) rejeitou a proposta de delação de Daniel Vorcaro. A decisão já foi comunicada aos advogados do dono do Banco Master.



Pivô de um dos maiores escândalos financeiros do país, Vorcaro enfrentava dificuldades para convencer autoridades de que estava disposto a cooperar efetivamente com as investigações.

A informação foi inicialmente publicada pelo g1 e confirmada pelo Globo. A Procuradoria-Geral da República (PGR), que também participa da negociação, ainda não apresentou uma decisão formal sobre a colaboração. O Ministério Público ainda pode prosseguir com o processo de validação da delação, que depende de homologação do Supremo Tribunal Federal (STF).

No início da semana, Vorcaro foi transferido para uma cela comum da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está detido, e passou a ter regras mais rígidas nas visitas de advogados. Procurada, a defesa de Vorcaro não se manifestou sobre as mudanças.

Há dois meses, o banqueiro firmou um termo de confidencialidade para negociar um acordo de delação premiada. Diante do avanço das apurações e da sinalização de outros alvos de que também pretendem entregar informações em troca de benefícios, advogados e integrantes da PF e da PGR avaliavam que Daniel Vorcaro precisava dar mais substância à confissão de crimes e dos envolvidos nos crimes financeiros.





A primeira versão, entregue por sua defesa em 5 de maio foi considerada insuficiente. Investigadores entenderam que o material extraído dos celulares do próprio Vorcaro, de seu cunhado Fabiano Zettel e do ex-operador Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, continham muito mais elementos do que os relatos apresentados no rascunho da delação premiada.

Vorcaro não mencionou, por exemplo, a suposta mesada paga ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), em valores que chegariam a R$ 500 mil, como revelou a colunista Malu Gaspar, do Globo.

A investigação aponta uma relação de proximidade entre o banqueiro e o parlamentar, identificado pela PF como “destinatário central” de favores financeiros pagos pelo dono do Master. Em nota, a defesa de Nogueira declarou que “repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”.

Outro episódio que ficou de fora da proposta de colaboração, como revelou a colunista Míriam Leitão, envolve cobranças feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo orçamento poderia chegar a R$ 124 milhões.

Tanto os supostos favores a Ciro Nogueira quanto a relação com Flávio Bolsonaro vieram à tona após a apresentação da proposta da defesa do banqueiro.

A colaboração premiada é um instrumento de obtenção de provas que prevê, entre outros pontos, a confissão de crimes e o pagamento de multa. Em troca, o investigado pode receber benefícios, como redução de pena.

Antes de iniciar as tratativas, Vorcaro havia feito dois pedidos aos investigadores: a transferência do presídio federal de Brasília e garantias de proteção a familiares.

A PF prendeu na semana passada Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, suspeito de ser operador financeiro da “Turma”, o braço armado da suposta organização criminosa comandada pelo dono do banco Master. Segundo as investigações, Henrique também atuava como “demandante e beneficiário” do grupo suspeito de intimidar adversários de Vorcaro.

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