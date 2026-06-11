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Caso Master

PF rejeita segunda proposta de delação premiada de Vorcaro

PF considerou que o material não trazia novidades ao que já havia sido mapeado pelas investigações, além de não trazer elementos de provas

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Banqueiro Daniel Vorcaro na prisãoBanqueiro Daniel Vorcaro na prisão - Foto: Secretaria da Administração Penitenciária- SP/Divulgação

A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

PF considerou que o material não trazia novidades ao que já havia sido mapeado pelas investigações, além de não trazer elementos de provas.

Segundo a percepção dos investigadores, o banqueiro teria poucas condições de corroborar os seus relatos com documentos, pois já não tem o controle do Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro.

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Investigadores sustentam que os anexos entregues até agora não apresentam fatos suficientemente inéditos nem elementos de corroboração capazes de justificar o avanço de um acordo de colaboração.

A PF e a PGR passaram os últimos dias analisando a segunda proposta. A avaliação predominante é que Vorcaro procurou mais se defender e justificar os favores à classe política do que admitir crimes e apontar novos caminhos de investigação, o que era esperado numa delação.

 

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