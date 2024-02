PF solicita abertura de inquérito ao STF contra Nikolas Ferreira por ter chamado Lula de 'ladrão'

A- A+

A Polícia Federal (PF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), a abertura de um inquérito baseado em uma declaração do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante discurso na Cúpula Transatlântica, evento da ONU, em novembro de 2023, o deputado chamou Lula de “ladrão”.

O pedido de investigação de suposto crime de injúria será apreciado pelo ministro do STF Luiz Fux. No discurso, Nikolas se referiu ao presidente como “um ladrão que deveria estar na prisão”.

De acordo com o Código Penal, quando suposto crime de injúria é cometido contra o presidente da República, cabe ao ministério solicitar a apuração. O pedido foi encaminhado no início de janeiro ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, por Ricardo Cappelli, que atuou no Ministério da Justiça como secretário-executivo da pasta.

Em 20 de novembro, Lula enviou ao Ministério da Justiça o vídeo do discurso de Nikolas, e pediu a investigação contra o parlamentar.

