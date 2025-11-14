Sex, 14 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Trama golpista

PF sugere inclusão de Cid e família em programa de proteção a testemunhas

Solicitação será analisada por Moraes, após parecer da PGR

Reportar Erro
PF sugere inclusão de Cid e família em programa de proteção a testemunhasPF sugere inclusão de Cid e família em programa de proteção a testemunhas - Foto: Felipe Sampaio/STF

A Polícia Federal (PF) sugeriu a inclusão do tenente-coronel Mauro Cid e de seus familiares no programa federal de assistência às testemunhas. A solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).  

Há duas semanas, Moraes autorizou o início do cumprimento de pena de Cid, que foi condenado a dois anos de prisão, em regime aberto, no processo que analisou uma tentativa de golpe. O militar foi o único dos oito condenados a não recorrer contra a sentença, já que a pena seguir o que foi acertado em sua delação premiada. 

O ministro também estabeleceu que a PF deveria tomar as "ações necessárias" para "manter a segurança" de Cid e sua família.

Leia também

• STF: Primeira Turma ouve últimas defesas do Núcleo 3 da trama golpista

• STF retoma julgamento de núcleo de militares da trama golpista

• Defesa de réus do Núcleo 3 negam participação na trama golpista

Em despacho na quinta-feira, Moraes afirmou que a corporação "informo que, como ação indispensável à preservação da integridade física do réu e de seus familiares, revela-se possível a inclusão destes no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas"

O ministro pediu um posicionamento da PGR, em até cinco dias, antes de decidir.

O programa de assistências a testemunhas é regulamentado por uma lei de 1999 e é destinado a "testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal". 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter