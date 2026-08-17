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BRASIL PF traz ao Brasil avião de Daniel Vorcaro localizado no Paraguai Aeronave foi encontrada em Assunção e chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília neste domingo

A Polícia Federal (PF) localizou no Paraguai uma aeronave ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.



O avião foi encontrado neste sábado em Assunção e retornou ao Brasil no domingo, após tratativas da Polícia Federal com as autoridades paraguaias. A aeronave desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, onde ficará à disposição para o cumprimento das medidas judiciais cabíveis.

A localização contou com o apoio da Adidância da PF no Paraguai e da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do país vizinho.

Em nota divulgada neste domingo, a PF informou que o avião está vinculado a um dos investigados da Compliance Zero. A aeronave pertence a Vorcaro e está registrada em nome da Viking Participações Ltda., uma das empresas ligadas ao banqueiro.





Vorcaro foi preso em março deste ano no âmbito da Compliance Zero. Segundo a investigação, o grupo teria criado contratos, extratos e outros documentos falsos para inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master, atrair investidores e ocultar a real situação financeira da instituição.

A PF também apura suspeitas de lavagem de dinheiro por meio de empresas e fundos de investimento, corrupção e organização criminosa. Outra linha da investigação envolve invasões a sistemas de órgãos públicos para a obtenção de informações sigilosas sobre as apurações.

Os investigadores apontam ainda a existência de uma estrutura que teria sido usada para intimidar jornalistas, concorrentes e ex-funcionários.

A defesa de Vorcaro nega as acusações.

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