Plano criminoso PF usou drone para monitorar casa ocupada por criminosos que planejavam sequestrar Moro Com auxílio do equipamento, monitoramento identificou três imóveis estavam sendo utilizado por suspeitos

A Polícia Federal (PF) utilizou um drone para vigiar uma das casas alugadas pelos criminosos que planejaram o sequestro do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), em Curitiba. Com o auxílio do equipamento, os policiais conseguiram confirmar que o imóvel estava sendo usado pelo grupo.

A PF identificou ao menos três imóveis alugados pelos suspeitos na capital paranaense. Em um deles, o monitoramento por drone identificou roupas no varal e tolhas estendidas na sala de casa. Outras diligências identificaram luzes acessas e sacolas de lixo, indicando a presença de pessoas ocupando o endereço.

Já numa outra casa, vizinhas afirmaram que, durante a estadia dos suspeitos, "foram realizados alguns churrascos no local". De acordo com esses relatos, os ocupantes da casa também seriam "muito bagunceiros" e teriam deixado "muito lixo espalhado".

No terceiro endereço, três homens se hospedaram no apartamento entre os meses de setembro e outubro, mas "abandonaram o local sem comunicar nada e sem pagar o devido aluguel", aponta a investigação.

"Portanto, que as provas colhidas indicam que atos criminosos estão efetivamente em andamento na Cidade de Curitiba/PR há pelo menos seis meses, contando com a presença física dos investigados, compra de veículos, aluguel de imóveis e monitoramento de endereços e atividades do senador Sergio Moro", afirmou a juíza Gabriela Hardt, na decisão em que autorizou a operação de quarta-feira, que prendeu nove suspeitos.

