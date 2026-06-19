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senado PF vai cruzar 'RG do dinheiro' apreendido em endereços de Jaques Wagner com pagamentos de diárias Valor em dólar e euro equivale a R$ 482 mil e supera em 43% montante recebido por viagens oficiais; líder do governo afirma que parte da verba foi paga pela Casa, e o restante adquirido com recursos próprios

A Polícia Federal (PF) vai fazer uma perícia sobre os US$ 55.175 e 33,5 mil euros apreendidos em endereços ligados ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para verificar a origem dos recursos e analisar se o montante é compatível com a justificativa apresentada por ele. O montante é equivalente a R$ 482 mil, em valores atuais.

O parlamentar afirmou que o dinheiro encontrado é resultado de diárias não utilizadas em missões internacionais oficiais e de moeda estrangeira comprada por ele para viagens ao exterior.

A perícia vai analisar elementos como a numeração de série das cédulas e checar se as notas correspondem às que foram sacadas pelo senador quando fez as viagens oficiais. A sequência numérica funciona como uma espécie de "RG do dinheiro" e permite identificar, por exemplo, o ano em que as cédulas foram emitidas e os lotes de impressão.

Ao todo, a PF apreendeu US$ 49 mil em espécie em um quarto do hotel Brasília Palace, onde o senador se hospeda quando está na capital. Em Salvador, os agentes também encontraram 33,5 mil euros e US$ 6.175 em um endereço do parlamentar. O montante equivale a R$ 482 mil, valor 43% maior que os R$ 336.966,24 recebidos por Wagner em diárias desde 2019, início do mandato.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de favorecimento ao Banco Master. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Segundo a decisão, Wagner teria sido o "beneficiário central" de “vantagens econômicas” supostamente concedidas por integrantes da instituição financeira em troca de atuação parlamentar em temas de interesse do banco.

Entre os benefícios apontados pela Polícia Federal estão o suposto custeio de um apartamento avaliado em R$ 2,45 milhões em Salvador, o uso de aeronaves particulares e ingressos para um show em Los Angeles. O senador nega as acusações e diz que “não é réu, não foi denunciado nem acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados”.

Em entrevista à BandNews horas depois de ser alvo da operação, Wagner afirmou que o dinheiro encontrado decorre de diárias acumuladas sobressalentes e de moeda estrangeira adquirida por ele para viagens.

— Eu várias vezes viajei para o exterior. De 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar eu comprei, via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euros para fazer a viagem. Eu não tenho nenhuma coisa para esconder. Esse dinheiro está guardado no cofre. Quando vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá — disse Wagner, acrescentando que as cédulas recebidas com diárias estão em envelopes com timbre do Senado.

Em nota divulgada após a operação, a assessoria do senador afirmou que os valores encontrados são fruto de "diárias legais, declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais". Procurado posteriormente, o gabinete informou que o montante apreendido é composto por recursos oriundos de diárias e por moeda estrangeira comprada pelo próprio parlamentar, mas não detalhou qual parcela corresponde a cada uma dessas origens.

Dados do Portal da Transparência do Senado mostram que Wagner recebeu um total de R$ 336.966,24 em diárias para viagens oficiais entre 2019 e 2026. Segundo os dados do Senado, Wagner recebeu os seguintes valores de diárias, por ano:



2019 — R$ 61.006,64

2020 — R$ 0,00

2021 — R$ 51.500,39

2022 — R$ 43.068,47

2023 — R$ 58.322,51

2024 — R$ 33.539,95

2025 — R$ 74.493,54

2026 — R$ 15.034,74

Em resposta ao GLOBO, o Senado informou que as diárias são disponibilizadas aos beneficiários por meio de ordem bancária, com repasse pelo Banco do Brasil, que pode efetuar crédito em conta ou pagamento em espécie, a critério do interessado.

A Casa informou ainda que as diárias têm caráter indenizatório e são pagas antecipadamente para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento. Pelas regras, a restituição dos recursos é exigida apenas quando o deslocamento não ocorre ou quando o beneficiário retorna antes do período inicialmente previsto.

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