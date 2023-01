A- A+

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS PF vai indiciar presos no QG do Exército por crimes de terrorismo e encaminhá-los para penitenciária Ordem partiu do ministro do STF Alexandre de Moraes, que determinou desocupação do acampamento bolsonarista

A Polícia Federal vai indiciar os cerca de 1.200 presos no acampamento do quartel-general do Exército por crimes contra a democracia e por terrorismo, dentre outros delitos. Todos irão prestar depoimento sobre suas participações nos atos antidemocráticos. Em seguida, serão encaminhados para o sistema penitenciário do Distrito Federal.

A atuação da PF é em cumprimento à ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a desocupação do acampamento e a "prisão em flagrante de seus participantes". A desocupação foi realizada na manhã desta segunda-feira, um dia após os atos terroristas de invasão aos Três Poderes.

Os participantes do acampamento foram colocados em ônibus e enviados a uma área da PF em Brasília, onde a identificação deles está sendo realizada. De acordo com integrantes da PF, ao menos 36 ônibus chegaram ao local

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes escreveu que os participantes do acampamento do QG deveriam ser enquadrados nos crimes da Lei Antiterrorismo, que prevê penas de 12 a 30 anos de prisão, nos crimes contra o estado democrático, que têm penas de 4 a 12 anos de reclusão, além de associação criminosa, ameaça e incitação ao crime.

