PF vai receber informações do FBI e investigará nos EUA suposto esquema ilegal de venda de joias

A- A+

A Polícia Federal (PF) vai receber informações de autoridades americanas e está autorizada a realizar diligências nos Estados Unidos na investigação sobre o suposto esquema ilegal de vendas de joias no governo de Jair Bolsonaro. Haverá colaboração, por exemplo, com o Federal Bureau of Investigation (FBI). A informação foi antecipada pelo portal g1.

A proposta de acordo foi encaminhada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCI), órgão do Ministério da Justiça responsável pelas tratativas com outros países. A proposta foi chancelada pelo Departamento de Justiça Americano (DoJ, na sigla em inglês).

O acordo prevê que agentes da PF sigam para os EUA e cumpram diligências em joalherias na Florida, Nova York e Pensilvânia, onde as joias desviadas do acervo presidencial teriam sido negociadas. Também será possível ouvir depoimentos, reunir informações de quebras de sigilo de contas no exterior e ter acesso a dados de imóveis dos alvos. Há suspeita, por exemplo, de apropriação indevida das joias e de lavagem de dinheiro nas operações.

Investigadores afirmam que “em breve” haverá policiais nos EUA para dar continuidade às investigações.

No curso da investigação, a PF apontou a existência de uma organização criminosa no entorno de Bolsonaro para o desvio das joias e outros itens de luxo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também determinou as quebras de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ambos negam irregularidades.

A colaboração dos EUA na investigação é relevante para colher informações que ainda não estão disponíveis.

A empreitada incluiu viagens às pressas de aliados para os Estados Unidos para recomprar presentes que, após terem sido entregues ao então presidente por autoridades árabes, foram vendidos a joalherias. Parte dos itens foi levada no avião presidencial para ser vendido no exterior, quando Bolsonaro deixou o país em 30 de dezembro de 2022.

Um relógio Patek Philippe, entregue a Bolsonaro em 2021 pelo regime do Bahrein, não aparece nos registros oficiais, segundo a PF. Na chefia do Executivo à época, ele recebeu do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, em 16 de novembro daquele ano, via WhatsApp, o certificado de autenticidade do modelo, avaliado em US$ 51 mil (cerca de R$ 250 mil, na cotação atual).

A investigação colheu no celular do ex-ajudante de ordens documentos que comprovam a venda da peça, em 13 de junho de 2022, para uma loja na Pensilvânia (EUA). Cid recebeu US$ 68 mil na transação — um relógio Rolex, presenteado pela Arábia Saudita em 2019, também entrou na negociação. O tenente-coronel estava nos Estados Unidos na ocasião acompanhando Bolsonaro na Cúpula das Américas.

Segundo a PF, a falta de registro indica “a possibilidade” de o relógio sequer ter passado pelo então Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, sendo desviado diretamente para a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

Quando vieram à tona, já neste ano, informações sobre joias em posse de Bolsonaro, aliados desencadearam uma ofensiva para tentar reaver ao menos parte das peças e entregá-las ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Coube a Cid reaver um dos conjuntos. Em 26 de março, o militar embarcou para os Estados Unidos com o objetivo de recuperar um kit que tinha anel, abotoaduras e um rosário islâmico. Na manhã do dia seguinte, já no exterior, sacou US$ 35 mil em uma agência do Banco do Brasil e se dirigiu à joalheria em Miami onde as peças estavam expostas. O cronograma da viagem evidencia a urgência com a qual o assunto era tratado: Cid voltou para o Brasil na noite do dia seguinte ao embarque, permanecendo menos de 24 horas em solo americano. Os itens também foram devolvidos, após ordem do TCU.

Veja também

Indígenas Demarcações são fundamentais para futuras gerações, diz cacique Raoni