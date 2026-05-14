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OPERAÇÃO PF: Vorcaro tinha grupo no Rio ligado a jogo do bicho e milícia para fazer ameaças contra desafetos Informação consta em decisão do ministro do STF André Mendonça

A Polícia Federal apontou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha um grupo no Rio de Janeiro para "ameaçar e constranger" desafetos que contrariavam os interesses do banco. Segundo as investigações, fazia parte dessa estrutura operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais.

As informações constam na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, relator do caso Master na Corte e responsável por deflagrar a sexta fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira.

De acordo com as investigações, esse grupo integrava a estrutura chamada "A Turma", suspeita de intimidar e vigiar desafetos e acessar informações sigilosas de processos judiciais em curso a mando de Vorcaro.

No Rio de Janeiro, a equipe era comandada por Manoel Mendes Rodrigues, que foi alvo de de prisão preventiva nesta quinta e é descrito como "empresário do jogo".

"Pelas características já identificadas, a autoridade policial ainda acrescenta ser plausível inferir que esse braço local é formado por operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais. Tais circunstâncias conferem especial gravidade ao papel desempenhado por MANOEL, na medida em que ele surge como elo entre o comando central da organização e a força local empregada para intimidação física e constrangimento direto de alvos", diz a decisão do ministro do Supremo.

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