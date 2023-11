PGR abre apuração sobre violência política após parlamentar petista ser chamada de ''louca''

A Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurou nesta semana uma apuração preliminar para analisar se houve prática de crime de violência política de gênero por parte do deputado federal Reinhold Stephanes (PSD-PR) contra Dandara (PT-MG). Em maio, o parlamentar chamou a petista de "louca" durante um debate na Câmara Federal. Na ocasião, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela investigação do caso.

Na denúncia, enviada ao MPF pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, foi apontado que o referido deputado feriu o Código Eleitoral e o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Federal. Atualmente, na PGR, o caso tramita em silêncio.

Ao Globo, a deputada pediu a responsabilização de Reinhold Stephanes:

— O andamento da apuração, que corre em sigilo na Procuradoria-Geral da República, é uma importante sinalização de que casos de violência política não vão ficar mais ‘debaixo do tapete’. O deputado pediu o arquivamento do processo, mas nós queremos que os fatos sejam devidamente apurados para que essa investigação formal siga e haja uma futura responsabilização do parlamentar — disse Dandara.