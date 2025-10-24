A- A+

investigação PGR abre investigação contra servidores que criticaram penduricalhos de procuradores Procedimento foi instaurado a pedido de associação e tramita em sigilo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma investigação interna sobre a conduta de servidores que criticaram em grupos de WhatsApp o recebimento de penduricalhos por procuradores.

O procedimento foi aberto a pedido da Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) e tramita em sigilo.

O caso foi revelado pelo portal UOL e confirmado pelo Globo. Em nota, a PGR afirmou que "há um procedimento aberto a pedido da ANPR para apurar condutas de servidores" e que a portaria que regula esse tipo de expediente "define que procedimentos dessa natureza devem tramitar sob sigilo".

As mensagens que serão investigadas criticavam a concessão retroativa de uma licença compensatória a procuradores. O benefício, que pode ser concedido em folgas ou dinheiro, ocorre quando há acúmulo de trabalho ou o exercício de funções extraordinárias.

Os textos diziam que, enquanto isso, servidores do Ministério Público da União (MPU) estão com defasagem no salário.

Também foi divulgado um "simulador de penduricalhos", que ironiza quanto seria possível ganhar com benefícios inexistentes, como "gratificação por resistência climática".

Em nota, a ANPR afirmou que "o direito de crítica é legítimo", mas ressaltou que precisa ser diferenciado de "manifestações que ultrapassam o debate de ideias e o respeito mútuo, como a propagação de informações falsas, de forma anônima, que além de não contribuírem para o diálogo público, comprometem a imagem institucional".

A associação afirmou que pediu uma "apuração responsável" e disse ter "profundo respeito pelo trabalho" dos servidores.

