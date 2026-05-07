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CASO MASTER

PGR aponta risco de Ciro Nogueira usar "rede de influência" para destruir provas

Parlamentar foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira após a PF apontar indícios de que ele recebeu vantagens indevidas de Daniel Vorcaro

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PGR aponta risco de Ciro Nogueira usar "rede de influência" para destruir provasPGR aponta risco de Ciro Nogueira usar "rede de influência" para destruir provas - Foto: Divulgação

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou em seu parecer a favor da nova fase da operação da Polícia Federal que apura fraudes envolvendo o Banco Master, que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) poderia usar de sua influência para destruir provas. O parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira após a PF apontar indícios de que ele recebeu vantagens indevidas de Daniel Vorcaro, dono do Master.

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"Nesse sentido, a proibição a Ciro Nogueira Lima Filho de contato com demais investigados é necessária e cabível, dada a existência demonstrada de vínculos diversos com os membros da organização criminosa, além da possibilidade de utilização de sua rede de influência para destruição de provas ou intimidação de testemunhas, garantindo a perpetuação da organização criminosa no aparelho estatal", escreveu o procurador-geral Paulo Gonet ao concordar com as medidas solicitadas pela PF.

Na representação, a PF destacou que Ciro "detém o controle e figura como principal beneficiário das condutas relacionadas à execução material de atos de lavagem de capitais sob investigação, razão pela qual é inegável que sua capacidade de articulação política e institucional, aliada à proximidade reiterada com outros investigados". A polícia frisou que ele possui um "elevado de influência sobre o curso da investigação".

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