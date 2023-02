A- A+

Brasília PGR apresenta mais 139 denúncias de envolvidos em atos terroristas Maioria dos acusados foi presa em flagrante dentro do Palácio do Planalto

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou, nesta terça-feira (14), ao Supremo Tribunal Federal (STF) 139 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Dessas denúncias, 137 são de pessoas presas em flagrante dentro do Palácio do Planalto e duas de pessoas detidas na Praça dos Três Poderes.

Ao todo, já foram denunciadas 835 pessoas pela suspeita de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro, sendo 645 incitadores (incluindo pessoas que estavam acampados no Quartel-General do Exército), 189 executores e um agente público por omissão.

Nas novas denúncias, os suspeitos são acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado.

As duas pessoas detidas na Praça dos Três Poderes portavam, de acordo com a PGR, rojões, facas, cartuchos de gás lacrimogênio e itens usados para produzir explosivos caseiros.

