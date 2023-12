A- A+

atos golpistas PGR apresenta primeira denúncia contra financiadores do 8 de janeiro O alvo é um morador de Londrina, no Paraná, que teria fretado quatro ônibus para o transporte de dezenas de pessoas para Brasília

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou, nesta quinta-feira, a primeira denúncia no inquérito que apura a atuação de financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. De acordo com a petição enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), um morador de Londrina, no Paraná, teria participado da organização e arregimentação de pessoas para a prática dos crimes. Ele ainda fretado quatro ônibus para o transporte até Brasília, em contratos com valor total de R$ 59,2 mil.

De acordo com a PGR, foram reunidas provas de que o denunciado cometeu cinco crimes ao oferecer auxílio material e moral ao grupo que invadiu e depredou as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Ele deve responder por associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. Somadas as penas máximas passam de 30 anos de reclusão.

Em nota, o procurador Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégicos dos Atos Antidemocráticos (GCAA), informou que denúncia “apresenta um relato detalhado de fatos ocorridos entre outubro de 2022, quando saiu o resultado das eleições presidenciais, até o dia 8 de janeiro, data das invasões”.

“Nesse período, o denunciado teria participado ativamente de grupos de mensagens virtuais com teor golpista. O objetivo era incitar a população e as Forças Armadas para, não só contestar o resultado das Eleições 2022, como destituir o presidente eleito”, disse a PGR, no comunicado.

O denunciado é acusado de manter uma lista de transmissão em aplicativo de mensagem destinada a difundir ideias golpistas. Em período próximo aos eventos criminosos, ele passou a encaminhar postagens incitando a subversão da ordem democrática e tratando da organização do transporte para Brasília.

No início de janeiro, ele enviou mensagem informando que alguns ônibus sairiam de Londrina no dia 6 de janeiro, para uma “tomada” do Congresso Nacional. Em outra mensagem, evidenciou sua ampla adesão e relevante participação para a concretização dos atos, uma vez que estava empenhado em garantir arrecadações para pagar as despesas, inclusive de alimentação, das pessoas que iriam à Capital Federal.

“Conforme a denúncia, de forma consciente e voluntária, o denunciado fretou os quatro veículos, apresentou à empresa contratada os dados de 108 passageiros. Com o avanço das investigações, ficou comprovado que boa parte dessas pessoas efetivamente embarcou nos veículos rumo a Brasília. Entre os passageiros dos ônibus fretados pelo denunciado, estava Orlando Ribeiro Júnior, preso em flagrante no Palácio do Planalto no momento da depredação”, informou a PGR.

Denunciado pela PGR, Júnior já foi condenado pelo STF a três anos de prisão. Ele também viajou a Brasília em um dos veículos fretados pelo denunciado um dos presos em flagrante no dia seguinte, nas imediações do Quartel General do Exército.

Na denúncia, Santos pontua ainda que as invasões e depredações causaram prejuízos aos cofres públicos que somam, até o momento, R$ 3,5 milhões no Senado, R$ 2,7 milhões na Câmara dos Deputados, mais R$ 9 milhões no Palácio do Planalto, apenas em relação às obras de arte, e R$ 11,4 milhões no Supremo Tribunal Federal. Além disso, houve danos inestimáveis em bens históricos.

Até o momento o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos denunciou 1.413 pessoas, divididos em 1.156 incitadores, 248 executores, oito agentes públicos e um financiador.

