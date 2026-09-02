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Caso Master PGR assina acordo de delação com fundador da Reag e envia material para Mendonça homologar Delação inédita traz novos detalhes sobre esquema no Banco Master e complica situação de Daniel Vorcaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) assinou um acordo de delação premiada com o fundador da gestora Reag, João Carlos Mansur.

Nos depoimentos já prestados e nas informações entregues aos investigadores, Mansur deu novos detalhes sobre os crimes financeiros de Daniel Vorcaro e do Banco Master, além de ter delatado outros personagens envolvidos no esquema.

Trata-se da primeira delação firmada pela PGR dentro das investigações da Operação Compliance Zero. Procurada, a defesa de Mansur não se manifestou.

O acordo de delação já foi enviado pela PGR ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Nos próximos dias, Mendonça deve marcar uma audiência para ouvir o colaborador sobre a espontaneidade de sua colaboração e analisar se o acordo atende aos critérios legais.

Depois disso, o ministro decide se homologa a delação, o que significa um aval jurídico para que o acordo possa ser utilizado como meio de prova. Com isso, Mansur se tornaria efetivamente um colaborador

Como mostrou reportagem do UOL, a proposta de delação apresentada por Mansur contemplava ao menos 17 temas diferentes e uma multa de R$ 40 milhões.

O acordo de Mansur torna ainda mais difícil a perspectiva de avançar uma terceira proposta de delação premiada do próprio Vorcaro.

O banqueiro mudou sua equipe de defesa para tentar retomar as conversas, mas os investigadores não têm demonstrado interesse no assunto.

Os investigadores consideraram que Mansur entregou detalhes mais inéditos e mais relevantes sobre o caminho dos recursos desviados no esquema do Banco Master.

A gestora Reag operou diversos fundos de investimentos usados por Vorcaro para a retirada de recursos do sistema financeiro para seu patrimônio pessoal ou para pagamentos de propina.

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