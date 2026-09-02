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Caso Master

PGR assina acordo de delação com fundador da Reag e envia material para Mendonça homologar

Delação inédita traz novos detalhes sobre esquema no Banco Master e complica situação de Daniel Vorcaro

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O acordo de delação já foi enviado pela PGR ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André MendonçaO acordo de delação já foi enviado pela PGR ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) assinou um acordo de delação premiada com o fundador da gestora Reag, João Carlos Mansur.

Nos depoimentos já prestados e nas informações entregues aos investigadores, Mansur deu novos detalhes sobre os crimes financeiros de Daniel Vorcaro e do Banco Master, além de ter delatado outros personagens envolvidos no esquema.

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Trata-se da primeira delação firmada pela PGR dentro das investigações da Operação Compliance Zero. Procurada, a defesa de Mansur não se manifestou.

O acordo de delação já foi enviado pela PGR ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Nos próximos dias, Mendonça deve marcar uma audiência para ouvir o colaborador sobre a espontaneidade de sua colaboração e analisar se o acordo atende aos critérios legais.

Depois disso, o ministro decide se homologa a delação, o que significa um aval jurídico para que o acordo possa ser utilizado como meio de prova. Com isso, Mansur se tornaria efetivamente um colaborador

Como mostrou reportagem do UOL, a proposta de delação apresentada por Mansur contemplava ao menos 17 temas diferentes e uma multa de R$ 40 milhões.

O acordo de Mansur torna ainda mais difícil a perspectiva de avançar uma terceira proposta de delação premiada do próprio Vorcaro.

O banqueiro mudou sua equipe de defesa para tentar retomar as conversas, mas os investigadores não têm demonstrado interesse no assunto.

Os investigadores consideraram que Mansur entregou detalhes mais inéditos e mais relevantes sobre o caminho dos recursos desviados no esquema do Banco Master.

A gestora Reag operou diversos fundos de investimentos usados por Vorcaro para a retirada de recursos do sistema financeiro para seu patrimônio pessoal ou para pagamentos de propina.

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