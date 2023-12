PGR cobra Meta a apresentar vídeo que Bolsonaro publicou após 8 da janeiro

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) reiterou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para a empresa Meta apresentar um vídeo publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dois dias após os atos golpistas do 8 de janeiro. A PGR pede para que, caso a publicação não seja apresentada em 48 horas, seja imposta uma multa diária de R$ 100 mil.

Em janeiro, Bolsonaro compartilhou em sua conta no Facebook um vídeo que insinuava, sem provas, que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teriam fraudado a eleição de 2022. Por causa desse episódio, ele foi incluído em um inquérito que investiga a incitação dos atos golpistas.

Na manifestação apresentada nesta segunda-feira, a PGR afirma que desde janeiro o STF determinou que a Meta, controladora do Facebook, apresentasse o vídeo, mas que a ordem ainda não foi cumprida.

"Não obstante as determinações judiciais, o MPF não foi intimado acerca do cumprimento das ordens judiciais, ou seja, não há informações da preservação e entrega do vídeo pela Meta Inc", diz a petição, assinada pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, responsável pelas investigações do 8 de janeiro na PGR.

Veja também

STF Bancada evangélica critica imagens de Flávio Dino com Bíblia Sagrada: "Comunista enganador"