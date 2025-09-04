PGR concorda com redução da pena de Daniel Silveira por leitura; veja os livros lidos

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou de forma favorável à redução de 113 dias da pena do ex-deputado federal Daniel Silveira, devido a atividades de trabalho, estudo e leitura na prisão.

Entre os livros lidos, estão "Crime e castigo", de Fiódor Dostoiévski, e "Capitães da areia", de Jorge Amado. A decisão será do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Silveira foi condenado, em 2022, a oito anos e nove meses de prisão, por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. O ex-parlamentar está cumprindo a pena em regime semiaberto na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé (RJ).

"A documentação apresentada registra 92 dias de trabalho durante o período de março a julho de 2025, do que decorre o direito a 30 dias de abatimento. Indica, ainda, a leitura de 12 livros e a conclusão de dois cursos, o primeiro com carga de 240 horas, o segundo de 180 horas, perfazendo mais 83 dias", afirma parecer apresentado na quarta-feira pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand.

Os livros lidos por Silveira foram:

A arte da guerra – Sun Tzu

A revolução dos bichos (1945) – George Orwell

A volta ao mundo em 80 dias (1873) – Júlio Verne

Capitães da areia (1937) – Jorge Amado

Memórias póstumas de Brás Cubas (1881) – Machado de Assis

O código da Vinci (2003) – Dan Brown

O homem que calculava (1938) – Malba Tahan

O menino do pijama listrado (2006) – John Boyne

O príncipe (1532) – Nicolau Maquiavel

O processo (1925) – Franz Kafka

1984 (1949) – George Orwell

Silveira também fez cursos de contabilidade escolar e da fundamentação da educação e cumpriu as atividades de faxina e de auxiliar de serviços gerais.

