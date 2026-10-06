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Política PGR dá aval para Bolsonaro receber visita de Flávio antes do fim de restrição imposta por Moraes Gonet afirma que não há fatos novos que indiquem descumprimento das condições impostas ao ex-presidente; Decisão cabe ao ministro do STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu aval nesta terça-feira para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em prisão domiciliar, volte a receber a visita do filho Flávio Bolsonaro antes do fim de uma restrição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em manifestação enviada ao Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que não há fatos novos que indiquem descumprimento das condições impostas ao ex-presidente nem elementos que justifiquem a prorrogação da medida restritiva. Por isso, disse não se opor ao pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro.

A manifestação foi apresentada após Moraes pedir, nesta terça-feira, um parecer da PGR sobre a solicitação da defesa. Bolsonaro cumpre pena decorrente da condenação na ação penal 2668 e está atualmente em prisão domiciliar.

Os advogados pediram autorização para que Bolsonaro receba a visita de Flávio, cuja prerrogativa foi temporariamente suspensa por uma decisão de Moraes de 13 de julho. A defesa argumentou que não há mais necessidade de manutenção da restrição e pediu o restabelecimento imediato do regime ordinário de visitas.

Como alternativa, caso Moraes não derrube desde já a restrição, a defesa solicitou que seja autorizada ao menos uma visita de caráter estritamente familiar antes de 13 de outubro, data fixada para o término da medida.

Gonet concordou com o pedido. “Considerando a ausência de fatos supervenientes indicativos de descumprimento das condições fixadas ou da necessidade de prorrogação da medida restritiva anteriormente determinada, a Procuradoria-Geral da República não opõe óbice ao deferimento do pleito formulado”, escreveu.

Com o parecer da PGR, caberá agora a Moraes decidir se autoriza a visita e se restabelece desde já o regime ordinário de visitação ou permite apenas o encontro familiar solicitado pela defesa antes do fim da restrição.

No último dia 10, o ministro do STF já havia autorizado que Bolsonaro voltasse a receber visitas permanentes de cinco familiares: seu irmão Renato Bolsonaro; suas cunhadas e seus sogros.

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