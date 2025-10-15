A- A+

"abin paralela" PGR defende retomada de inquérito sobre possível interferência de Bolsonaro na PF Paulo Gonet quer esclarecer se há relação com investigação sobre Abin Paralela

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu, nesta quarta-feira (15), a retomada de um inquérito que investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) interferiu na Polícia Federal (PF) durante o seu governo.

Gonet quer que a PF esclareça se há uma conexão com outra investigação, sobre uma suposta estrutura paralela montada na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Esse inquérito, o primeiro aberto contra Bolsonaro após virar presidente, estava parado desde maio de 2024, quando o relator, ministro Alexandre de Moraes, questionou se Gonet c oncordava com um pedido de arquivamento apresentado na gestão anterior da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O procurador-geral defendeu que o inquérito volte à PF, que deve comparar os elementos coletados nessa investigação com a apuração da Abin Paralela.

O objetivo é analisar declarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, hoje senador, de que Bolsonaro queria ter acesso a informações sigilosas.

