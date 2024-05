PGR denuncia ao STF nove pessoas por participação em bloqueios em rodovias federais em 2022

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nove pessoas pela participação em manifestações que bloquearam rodovias federais após a derrota de Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022. Os denunciados, todos ligados ao grupo empresarial Bremer, são acusados de associação criminosa e de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Na denúncia oferecida ao STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que as nove pessoas "de maneira livre, consciente e voluntária", por meio reuniões em pontos de bloqueios a rodovias federais no estado de Santa Catarina, se uniram a outras centenas de pessoas "com o objetivo de praticar atos que se voltavam contra a legitimidade do sistema eleitoral e contra o Estado Democrático de Direito".

Segundo Gonet, esses bloqueios ocorreram pelo menos desde o dia 30 de outubro de 2022 e duraram até o dia 7 de novembro do mesmo ano. Para que as nove pessoas se tornem rés, a denúncia anda precisa ser analisada e, eventualmente, recebida pelo Supremo. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.

"A proclamação do resultado das urnas, em 30.10.2022, assanhou o movimento antidemocrático, atiçando a convocação, por meio de redes sociais, de um levante contra o Estado de Direito e o governo eleito. Os grupos iniciaram ações de fechamento de rodovias pelo país e de instalação de acampamentos às portas de unidades militares, como, por exemplo, em Brasília. Os procedimentos se mostravam coordenados e articulados contra a democracia", diz a PGR.

Gonet narra que, especificamente em Santa Catarina, por volta das 20h30 do dia 30 de outubro de 2022, logo após a proclamação oficial do resultado das urnas, pessoas associadas "em grupo estável e permanente" iniciaram interdições das vias principal e marginal da rodovia federal BR-101, km 215, no sentido sul, região da Grande Florianópolis, e km 25, sentido norte, na região de Joinville.

"Simultaneamente, grupos interditavam também da rodovia federal BR- 470, km 139, em Rio do Sul. Exigiam a decretação de intervenção militar, a anulação das eleições (que apodavam de fraudulentas) e a prisão do candidato eleito à Presidência da República. A interrupção do fluxo viário se deu, majoritariamente, com o emprego de barreiras físicas, detritos despejados sobre as vias e incêndio de pneus", afirma o procurador-geral da República.

A denúncia ainda explica que novos pontos de interdição foram sendo constituídos ao longo das horas seguintes e já no dia 31 de outubro havia dezoito pontos de bloqueio em rodovias federais em Santa Catarina. De acordo com a PGR, levantamento da Polícia Rodoviária Federal identificou que as mobilizações se prolongaram por vários dias, comprometendo a livre circulação de pessoas, bens e veículos, chegando a um total de 82 pontos de bloqueio.

"Os acusados, unidos subjetivamente aos demais integrantes do grupo que promovia os bloqueios em rodovias federais, efetuaram a interdição da rodovia federal BR-470 em Rio do Sul/SC, valendo-se de blocos de concreto, toras de madeira e postes. Ostentavam faixas reivindicando o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a decretação de intervenção militar", aponta.

A denúncia diz que relatórios da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal mostram que o "nítido" objetivo dos denunciados era, mediante os atos violentos, abolir o Estado Democrático de Direito.

"O Relatório de Diligências n. 22/2022 - UIP/IJI/SC comprovou a participação dos denunciados, todos vinculados ao Grupo Bremer, nos atos antidemocráticos sob análise. O documento, que escrutinou nove vídeos publicados em fontes abertas e redes sociais, e cujo teor foi confirmado por diligências realizadas por equipes de policiais federais na região de Rio do Sul, identificou a participação de HORST BREMER JUNIOR e LILIAN BREMER VOGELBACHER, que aparecem em vídeo gravado no dia 6.11.2022 afirmando apoio ao bloqueio e convocando a população a aderir aos atos", afirma o documento.

Horst Bremer Junior e Lilian Bremer Vogelbacher são diretores do grupo Bremer, especializado em caldeiras industriais. Além disso, segundo Gonet, vídeos juntados ao processo mostram os denunciados praticando atos de violência contra policiais rodoviários federais que atuaram nas operações de desbloqueio.

Procurada, a defesa dos empresários afirma entender que a denúncia se trata de um "passo natural dentro do estado democrático de direito e reforça a confiança nas instituições estatais que irão reconhecer que os denunciados não perpetram nenhum ato ilícito e somente participaram de forma pacífica de um protesto".

"Deste modo, a defesa acredita que, caso a peça acusatória venha a ser recebida, com a abertura do contraditório e da ampla defesa, a absolvição será o único caminho a ser seguido", disse o advogado Gustavo Holtz por meio de nota.

Na avaliação da PGR, o movimento gerado pelos bloqueios nas rodovias federais está diretamente relacionados aos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram alvo de vândalos.

"A compreensão dos fatos delituosos atribuídos a eles não se desprende desse contexto de militância política abusiva e de violenta insurreição contra os resultados das eleições presidenciais de 2022, em que se buscou impedir o exercício da presidência pelo candidato eleito. O conjunto de atos antidemocráticos chegou ao seu ápice em 8 de janeiro de 2023", ressalta.

