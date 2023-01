A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta quarta-feira (25) cinco pessoas envolvidas no ataque e depredação da Câmara dos Deputados no dia 8 de janeiro. Essa é a quarta leva de acusações apresentadas pela PGR contra participantes dos atos golpistas. Ao todo, 103 pessoas já foram apontadas como executores das ações.

A íntegra da denúncia não foi divulgada. De acordo com informações da PGR, os acusados foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolir, com grave ameaça ou violência, o Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

Veja também

Câmara dos Deputados Em campanha à reeleição, Lira promete ampliar comissões para atender partidos menores