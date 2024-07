A- A+

PROCURADORIA PGR denuncia família que hostilizou Alexandre de Moraes em Roma Episódio envolvendo ministro do STF ocorreu no aeroporto da capital italiana, em 2023

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) os três passageiros que hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma, na Itália, em julho de 2023.

A denúncia por calúnia e injúria foi oferecida pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o empresário Roberto Mantovani Filho, sua esposa, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta. Eles negam que tenha ocorrido agressão.

Para o chefe da PGR, "não há dúvidas" de que os passageiros hostilizaram o ministro do STF em razão de suas atribuições como magistrado e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"A falsa imputação da conduta criminosa ao Ministro foi realizada pelos acusados de maneira pública e vexatória. É claro o objetivo de constranger e de provocar reação dramática", diz Gonet.

Ainda segundo o PGR, "a falsa imputação da conduta criminosa ao Ministro foi realizada pelos acusados de maneira pública e vexatória. É claro o objetivo de constranger e de provocar reação dramática. O registro em vídeo das passagens vexatórias, posteriormente compartilhado em redes sociais, atendia ao propósito de potencializar reações violentas de outros populares contra o Ministro, agredido pelo desempenho das suas atribuições de magistrado, pondo em risco, igualmente, a sua família, captada nas imagens".

Os três foram indiciados pela PF em junho, após uma mudança de posição na corporação – que inicialmente não havia indiciado ninguém, embora concluísse que tenha havido agressão. O episódio de hostilidade teria sido iniciado por Roberto Mantovani, acompanhado da esposa, que teria chamado o ministro de “bandido, comunista e comprado". Mantovani Filho chegou a acertar um golpe no rosto do filho do ministro. Com o impacto, os óculos do rapaz chegaram a cair no chão.

