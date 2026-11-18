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Denúncia PGR denuncia Flávio Bolsonaro por calúnia contra Lula No post, Flávio associou Lula ao então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que o presidente seria "delatado" e elencando uma série de crimes

A Procuradoria-Geral da República denunciou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposto crime de calúnia, majorado e qualificado, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal diz que o candidato à Presidência derrotado nas eleições "imputou falsamente crimes" ao atual chefe do Executivo em uma publicação feita no X em janeiro deste ano.

No post, Flávio associou Lula ao então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que o presidente seria "delatado" e elencando uma série de crimes, como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, "suporte a terroristas e ditaduras" e "eleições fraudadas".

O Ministério Público Federal diz que é evidente o propósito de Flávio Bolsonaro de, na publicação, caluniar o presidente da República. "O denunciado faz referência ao instituto da colaboração premiada e, na sequência, enumera fatos definidos como crimes, imputando-lhes ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu a subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen.

A denúncia destaca o alcance da publicação. Segundo o MPF, até o momento de elaboração da acusação, a publicação de Flávio tinha mais de 700 mil visualizações e três mil respostas, além de 42 mil curtidas.

A subprocuradora ponderou ainda que a gravidade das condutas imputadas a Flávio e o "manifesto intuito" de ofender o presidente afastam a garantia de imunidade parlamentar do senador. Luiza destacou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, tal garantia não pode ser utilizada como um "escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas".

A denúncia foi apresentada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que foi relator da investigação sobre o caso. A PGR pede a condenação criminal de Flávio Bolsonaro e que o senador seja sentenciado a pagar um valor a título dos danos causados a Lula com a publicação.

(em atualização)

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