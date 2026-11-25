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Política PGR denuncia Gayer por desvio de recursos públicos, uso de documento falso e associação criminosa Segundo a Procuradoria, verbas parlamentares foram usadas para custear escola de inglês e loja de roupas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) pelos crimes de peculato, uso de documento falso e associação criminosa. Segundo a acusação, o parlamentar montou uma estrutura dentro de seu gabinete para desviar recursos públicos em benefício de empreendimentos privados, entre eles uma escola de inglês e uma loja de roupas, além de fraudar documentos para viabilizar o recebimento de verbas de emendas parlamentares.

Além de Gayer, outras 24 pessoas foram denunciadas, entre elas seu filho, Gabriel Sander Araújo Gayer, e atuais e antigos assessores parlamentares. A denúncia, de 40 páginas, foi assinada na terça-feira pela subprocuradora-geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo.

As investigações tiveram origem na apreensão do celular de João Paulo de Sousa Cavalcante no âmbito de uma apuração sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A análise do aparelho revelou, segundo a Procuradoria, uma "estrutura criminosa, centralizada na figura do Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, voltada ao desvio de recursos públicos e a fraudes documentais".

A PGR atribui ao deputado três crimes de peculato, dois de uso de documento falso, todos na forma continuada, além de associação criminosa. A Procuradoria também pede a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados aos cofres públicos.

Caberá ao Supremo analisar se recebe a denúncia e torna o parlamentar e os demais acusados réus.

De acordo com a PGR, Gayer foi responsável por articular diferentes mecanismos de desvio de recursos públicos a partir da estrutura de seu gabinete na Câmara.

"A associação se estruturou a partir do mandato eletivo do parlamentar, o qual arregimentou e articulou assessores formais, colaboradores informais, profissionais técnicos e parentes para a execução contínua de um estratagema criminoso multipartite", afirma a PGR.

Segundo a denúncia, entre março e maio de 2023, foram desviados R$ 24 mil da cota parlamentar de Gayer para custear a contratação irregular de um assessor. A Procuradoria aponta que foram emitidas notas fiscais com informações falsas sobre os serviços prestados.

Outros pagamentos, realizados entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2025, variavam de R$ 6 mil a R$ 6,5 mil por mês e eram destinados ao aluguel de um imóvel em Goiânia utilizado pela escola de inglês e pela loja de roupas “Desfazueli”.

A investigação teve origem na apreensão do celular de um ex-assessor de Gayer no âmbito das apurações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em outubro de 2024, o deputado foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), autorizada por Moraes. Em dezembro do ano passado, o parlamentar foi indiciado pela corporação.

À época do indiciamento, Gayer negou ter cometido irregularidades. Eleito senador em outubro deste ano, o parlamentar assumirá um mandato de oito anos a partir de fevereiro de 2027.

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