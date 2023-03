PGR denuncia mais 100 pessoas ao STF por envolvimento nos ataques golpistas de 8 de janeiro

A- A+

A Procuradoria-Geral da União (PGU) apresentou, nesta quinta-feira (16), uma série de denúncias ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra 100 pessoas acusadas de participar dos atos golpistas do 8 de janeiro, quando houve invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A PGR já denunciou ao todo mais de mil pessoas responsáveis pelos atos de vandalismo. Agora, cabe ao STF decidir se aceita ou não as denúncias recebidas. Os golpistas são acusados dos crimes de incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa.

As penas podem chegar a três anos de prisão. As peças são assinadas pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, que coordena o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal.

A PGR havia denunciado, na última quarta-feira (15), outras 25 pessoas por incitação aos atos antidemocráticos, além de um bolsonarista que invadiu o Palácio do Planalto durante o quebra-quebra.

As investigações do MPF se concentram nos responsáveis pela depredação das dependências do Planalto, do Congresso e do Supremo; nos autores intelectuais e autoridades que incentivaram atos antidemocráticos; nos financiadores dos ataques golpistas; e, por último, nos agentes públicos que se omitiram diante da invasão bolsonarista.

Veja também

Marcha para Jesus Tarcísio de Freitas transforma Marcha para Jesus em patrimônio cultural imaterial de SP