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STJ PGR denuncia nove envolvidos em esquema de venda de sentenças no STJ Entre os acusados estão o ex-servidores do STJ Márcio José Toledo Pinto e Daimler Alberto de Campos

A Procuradoria-Geral da República denunciou nove pessoas por envolvimento no esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Ministério Público Federal imputa aos investigados supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo e lavagem de capitais.

Entre os acusados estão o ex-servidores do STJ Márcio José Toledo Pinto e Daimler Alberto de Campos. Segundo o inquérito, Daimler exerceu cargo em comissão de chefe de gabinete da ministra do STJ Isabel Galotti. Ministros não são investigados.

Também foram denunciados o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e a advogada Mirian Gonçalves, sua esposa.

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