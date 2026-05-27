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STJ

PGR denuncia nove envolvidos em esquema de venda de sentenças no STJ

Entre os acusados estão o ex-servidores do STJ Márcio José Toledo Pinto e Daimler Alberto de Campos

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Superior Tribunal de Justiça (STJ)Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A Procuradoria-Geral da República denunciou nove pessoas por envolvimento no esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Ministério Público Federal imputa aos investigados supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo e lavagem de capitais.

Entre os acusados estão o ex-servidores do STJ Márcio José Toledo Pinto e Daimler Alberto de Campos. Segundo o inquérito, Daimler exerceu cargo em comissão de chefe de gabinete da ministra do STJ Isabel Galotti. Ministros não são investigados.

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Também foram denunciados o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e a advogada Mirian Gonçalves, sua esposa.

 

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