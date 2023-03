PGR denuncia outros 100 envolvidos nos atos antidemocráticos

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou nesta quarta-feira (16) 100 novas denúncias contra pessoas acusadas de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. As petições foram protocoladas junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito que apura a participação de incitadores dos atos.

Desde o início das investigações, o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos já denunciou 1.037 pessoas. De acordo com a Procuradoria, os novos denunciados devem responder, em liberdade, pelos crimes de incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa, cuja pena máxima, em caso de condenação, pode atingir 3 anos e 3 meses de reclusão.

Segundo a PGR, as acusações partem da identificação de três grupos de infratores: o formado pelos que invadiram os edifícios e atuaram pessoalmente na depredação do patrimônio público, o dos que avançaram as barreiras policiais de proteção dos edifícios e o dos que acamparam nas imediações do Quartel-General, solicitando intervenção das Forças Armadas e incitando animosidade entre estas e os Poderes Constitucionais.

Ainda de acordo com o órgão, os denunciados que entraram nos prédios públicos e danificaram objetos do patrimônio público praticaram os chamados "crimes multitudinários", cometidos por um agrupamento de pessoas reunidas de forma circunstancial; ou seja, que não mantêm vínculo permanente.

Em relação a esse grupo, afirma a PGR, as denúncias mencionam o que a doutrina classifica como “imputação recíproca” em que todos os concorrentes respondem pelas condutas dos demais. Nesses casos, a jurisprudência admite que as petições apresentem uma narrativa genérica da participação de cada investigado.

Veja também

Tratado de Itaipu Lula afirma que vai respeitar os direitos do Paraguai na hidrelétrica de Itaipu