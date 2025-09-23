A- A+

Incitação ao crime PGR denuncia prefeito que sugeriu "guilhotina" para Moraes em evento ao lado de Bolsonaro Episódio ocorreu em julho de 2024, durante evento público em que Fabiano Feltrin estava ao lado do ex-presidente

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o prefeito de Farroupilha (RS), Fabiano Feltrin, por incitação ao crime após ele sugerir, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, colocar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma guilhotina.

O episódio ocorreu em 25 de julho de 2024, durante evento público em que Feltrin estava ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A denúncia foi apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o documento, Feltrin teria incitado publicamente a prática de homicídio.

Durante a live, transmitida pelo perfil oficial do prefeito no Instagram, um homem comenta que não gostou de uma “estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes”. Feltrin responde: “Aqui não tem isso”, e em seguida afirma: “A homenagem aqui pra ele eu vou mostrar qual é, Vitorino. É só colocar ele aqui na guilhotina, ó. Aqui a homenagem pra ele”.

As imagens mostram Feltrin manuseando um instrumento antigo de punição conhecido como berlinda, semelhante a uma guilhotina, enquanto direciona a câmera para o objeto. O vídeo foi gravado em ambiente público, com diversas pessoas presentes, e amplamente divulgado pela imprensa e redes sociais. A Polícia Federal preservou o conteúdo como parte da investigação.

Para o MPF, a fala do prefeito banaliza crimes contra ministros do STF e representa incitação explícita à violência contra o magistrado. A Procuradoria também pediu a fixação de valor para reparação dos danos causados pelo crime.

Feltrin é prefeito de Farroupilha desde 2021 e, até o momento, não se manifestou publicamente sobre a denúncia. Em 2024, o prefeito disse à Polícia Federal que ficou “surpreso com a repercussão” em torno das suas declarações e pediu desculpas. Também alegou que as falas foram feitas em tom de brincadeira em um ambiente privado, “sem intenção de ofender” Moraes.

